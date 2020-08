Piaggio Porter: il piccolo veicolo commerciale italiano

Di Dario Montrone martedì 18 agosto 2020

Tutte le caratteristiche del Piaggio Porter, il piccolo veicolo commerciale della Casa di Pontedera, disponibile in numerose configurazioni

Il Piaggio Porter è il veicolo commerciale di piccole dimensioni della Casa di Pontedera, in quanto le dimensioni ammontano a 340 cm di lunghezza, 140 cm di larghezza, 187 cm di altezza e 181 cm di passo. Introdotto nel 1993 come versione europea del Daihatsu Hijet, è stato totalmente rinnovato nel 2009 e l'ultimo aggiornamento risale al 2015. In vendita al prezzo base di 11.868 euro (franco concessionario ed Iva esclusa), è proposto nella declinazione base EL, acronimo di Entry Level e solo nelle configurazioni Chassis o Pianale Fisso.

La gamma tradizionale del Piaggio Porter, invece, è declinata negli allestimenti Standard ed Extra. Inoltre, sono previste le configurazioni Pianale Fisso o Ribaltabile sia corto che lungo, Chassis e Furgone, quest'ultimo anche Vetrato con l'abitacolo a quattro posti. In vendita a partire da 13.923 euro (sempre franco concessionario ed Iva esclusa), il Piaggio Porter è disponibile nelle versioni da 1,5 o 1,7 tonnellate di Massa Totale a Terra, nonché nelle declinazioni Maxxi e HS (acronimo di High Slope) per gli impieghi lavorativi più faticosi.

Tutte le motorizzazioni disponibili

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il Piaggio Porter è equipaggiato con il propulsore a benzina 1.3 Multitech a quattro cilindri da 83 CV di potenza, utilizzato anche per le versioni bi-fuel EcoPower a GPL e GreenPower a metano. Infine, il piccolo veicolo commerciale del brand Piaggio Commercial è proposto anche nella declinazione Electric Power a propulsione elettrica da 14,3 CV di potenza, in vendita al prezzo base di 25.483 euro (anch'esso franco concessionario ed Iva esclusa) e dotato della batteria al piombo gel da 17 kWh che assicura fino a 75 km circa di autonomia massima.