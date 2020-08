Cadillac Escalade ESV di Sylverster Stallone in vendita

Di Rosario Scelsi venerdì 14 agosto 2020

Una limousine singolare e di alto lignaggio pronta a passare di mano, con il nome di Sylverster Stallone inciso nella sua storia

La straordinaria Cadillac Escalade ESV di Sylverster Stallone è in vendita al prezzo di 350 mila dollari. Si tratta di una versione allungata del noto SUV americano, che l'attore statunitense ha fatto personalizzare in modo imponente da Becker Automotive Design, azienda californiana che ha realizzato negli anni diversi veicoli personalizzati per i Vip.

Rispetto alla base di partenza, il passo è cresciuto di circa 51 centimetri, facendone una limousine di taglio singolare, che si distingue dalle altre. Realizzata nel 2019, ora questa Cadillac Escalade ESV è pronta a concedere le sue doti a un nuovo proprietario. Sylverster Stallone ha infatti deciso di rimetterla sul mercato.

Ecco le parole di "Rambo": "Avevo ordinato la vettura per uno scopo specifico, ma ora le mie esigenze sono cambiate e non ho più bisogno di questo bellissimo veicolo. Mi sono divertito a progettare personalmente i lussuosi interni con Howard Becker. L'elettronica di bordo e la qualità di guida non sono seconde a nessuno. Spero che il nuovo proprietario ottenga anni di utilizzo soddisfacente".

Il modello, che ha percorso appena 1000 miglia, dispone delle migliori funzionalità di intrattenimento ed è ideale anche come ufficio mobile. Lo sfarzo è di casa, per il miglior comfort degli ospiti. Si può parlare di un salotto a quattro ruote, degno di una suite, con un prezioso corredo di pelli e materiali di alta gamma.

Nell'abitacolo c'è pure un televisore da 43 pollici, abbinato ad altri due schermi da 12 pollici. Il costo iniziale di questo gioiello è stato di 409 mila dollari. Ora è possibile averlo, praticamente nelle condizioni di partenza, a 60 mila dollari in meno.

Fonte | Becker Automotive Design