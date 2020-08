F1 2020, a Silverstone vince Hamilton su tre ruote. Leclerc sul podio

Di Francesco Irace domenica 2 agosto 2020

Il pilota britannico ha dominato fino alla fine, arrivando al traguardo con una ruota distrutta. Sul Verstappen e Leclerc

È una vittoria, quella di Lewis Hamilton, che non finirà nel dimenticatoio. Non tanto per il fatto che ha dominato praticamente tutta la gara, ma soprattutto per il fatto che è arrivato al traguardo con tre ruote buone. Sì, perché la gomma anteriore destra nel frattempo si era bucata (o meglio usurata), ma l'enorme vantaggio accumulato nel corso dei giri gli ha permesso di "prendersela con comodo".

C'è allo stesso tempo da segnalare un podio importante per la Ferrari, che torna sul podio con Charles Leclerc, bravo a gestire una monoposto non perfetta e nel farsi trovare pronto quando l'occasione glielo chiedeva. Al secondo posto ci è finito Verstappen, che ha giovato della rottura di una gomma di Bottas (lo stesso problema di Hamilton, per intenderci).

Non è andata bene a Sebastian Vettel, che ha chiuso invece al decimo posto, vittima di tante difficoltà nel corso di tutto il weekend e costretto a destreggiarsi nelle retrovie sin da subito. Dunque, Lewis Hamilton consolida il suo primo posto nel mondiale, dimostrando ancora una volta la sua superiorità rispetto agli avversari. Il prossimo appuntamento per la F1 sarà tra appena 7 giorni, sempre sul circuito della Gran Bretagna.



Classifica Piloti

1 Lewis Hamilton 88

2 Valtteri Bottas 58

3 Max Verstappen 52

4 Lando Norris 36

5 Charles Leclerc 33