Suzuki: al via gli incentivi. Fino a 5mila euro con rottamazione

Di Junio Gulinelli lunedì 27 luglio 2020

I vantaggi, fino al 31 dicembre, su tutta la gamma giapponese





Con il mese d’agosto entreranno in vigore gli incentivi varati dal Governo, che prevedono importanti vantaggi per i clienti che decideranno decideranno di passare, entro il 31 dicembre, a un’auto nuova Euro 6 a basso impatto ambientale. Sulla gamma Suzuki i clienti potranno beneficiare degli incentivi e di una riduzione sul prezzo di listino fino a 5.000 Euro in caso di rottamazione di un’altra auto, oppure di 4.250 Euro qualora l’acquisto avvenisse senza rottamazione.

Con Ignis, Swift, S-Cross e Vitara, tutte elettrificate e disponibile anche con la trazione integrale 4x4 Allgrip, la Casa giapponese ha registrato in Italia nei primi sei mesi del 2020 il calo di immatricolazioni totali più contenuto rispetto al 2019 tra le prime 18 Case per volumi di vendita. Forte di 13.463 vetture targate, Suzuki ha visto pertanto salire la sua quota di mercato ad un record 2,31% alla chiusura del semestre.

La tecnologia Suzuki Hybrid di Suzuki, che gioverà dei maggiori incentivi statali previsti dal Decreto Rilancio, impiega come componente principale l’Integrated Starter Generator, un dispositivo che svolge le funzioni di alternatore, motorino di avviamento e motore elettrico. L’ISG è alimentato da una batteria agli ioni di litio collocata, a seconda dei modelli, sotto i sedili del pilota o del passeggero, in modo da non condizionare lo spazio utile all'interno dell'abitacolo o del vano di carico.