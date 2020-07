Uber Summer: tariffe speciali per l'estate a Milano

Di Rosario Scelsi venerdì 24 luglio 2020

La nota azienda, che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso un'applicazione mobile, offre una nuova opzione per chi si sposta da Milano

Tariffe estive scontate per i clienti Uber che da qualsiasi punto di Milano vorranno raggiungere, a bordo delle classiche "macchine nere", le mete dell'Idroscalo, "mare" del capoluogo lombardo, e del BAM Park, nuova spiaggia presso la Biblioteca degli Alberi, che offre una tela vivace fatta di attività dedicate all'arte, alla musica, alla poesia e molto altro.

La riduzione sul prezzo sarà del 25% rispetto al servizio Uber Black, rendendo ancora più appetibile una visita a questi luoghi, dove c'è anche una grande scelta di ristoranti e locali con spazi all'aperto.

Anche se le tariffe sono più basse, Uber Summer integra tutte le caratteristiche del servizio Uber Black: la possibilità di conoscere in anticipo il driver, il modello della macchina e il costo della corsa; la possibilità di effettuare il pagamento via app e di condividere il costo della corsa con altri passeggeri; l'utilizzo del safety toolkit durante i viaggi in solitaria.

Il servizio Uber Summer riguarda solo le trasferte da Milano città all'Idroscalo e al BAM Park. Speciali misure sono state previste per proteggere i passeggeri e gli autisti dal rischio di contrarre il Covid-19.

Come accedere a Uber Summer

-Apri l'app di Uber

-Scegli una destinazione a Milano: Idroscalo o BAM Park

-Seleziona Uber Summer

-Scopri il prezzo finale (scontato) in anticipo e conferma la corsa

-Goditi la tua giornata e quando sarà ora di ritornare a casa, segui la stessa procedura.