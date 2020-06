L'orologio Bugatti da mezzo milione di euro

Di Junio Gulinelli martedì 23 giugno 2020

Realizzato insieme alla marca svizzera Jacob & Co verrà prodotto in due versioni in serie limitata

Per festeggiare il record di velocità di 490 km/h ottenuto dalla Chiron (ormai lo scorso anno), Bugatti annuncia il lancio di un orologio ispirato alla versione Super Sport 300+.



Si tratta di una nuova collaborazione tra Bugatti e l’esclusiva marca di orologi e gioielli Jacob & Co, già nota per la produzione di esclusivissime serie limitate, e costosissime, di orologi come il Bugatti Chiron 16 Cylinder Tourbillon che riproduceva alla perfezione il poderoso motore W16.

Battezzato Twin Turbo Furious 300+, questo nuovo orologio da collezionista sarà ancora più esclusivo e anche il prezzo sarà ancora più esorbitante, visto che costerà 580.000 dollari, 516.640 euro al cambio attuale.

L’essenza della Bugatti Chiron Super Sport 300+ si incarna in questo orologio extra-lussuoso proposto in due versioni: una con cassa in titanio DLC e carbonio forgiato in nero, che strizza l’occhio alla hypercar francese, l’altra in oro rosa 5N a 18 caraxati e fibra di carbonio.

Tra le caratteristiche più impressionanti di questo orologio spicca la ripetizione decimale dei minuti: pochissimi costruttori al mondo creano questo tipo di tecnologia, dato che si tratta di un complicato processo in cui vengono coinvolti oltre 800 componenti.