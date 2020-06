Smart parisblue e suitegrey: le special edition elettriche

Di Rosario Scelsi martedì 16 giugno 2020

Scopri le parisblue e suitegrey, con cui si inaugura una nuova stagione delle special edition firmate Smart

La Smart si è sempre concessa delle edizioni speciali, che hanno guadagnato il consenso della clientela. Del resto, una vettura del genere, che gioca molto sul carattere distintivo, è predisposta in modo naturale verso gli interventi di caratterizzazione aggiuntiva. Ora si apre un'altra stagione per le special edition Smart, disponibili per la prima volta esclusivamente in versione full electric.

Ad aprire la nuova tendenza ci pensano le limited edition Smart fortwo EQ parisblue e Smart fortwo EQ cabrio suitgrey, disponibili con prezzi a partire, rispettivamente, da 30.695 euro e 34.195 euro. Con loro prosegue una strategia vincente, declinata in chiave green, per essere al passo con i tempi, specie nell'ottica della mobilità urbana.

I due modelli in edizione speciale offerti dalla casa automobilistica del gruppo Daimler AG aprono le porte ad una nuova interpretazione delle edizioni limitate inserite nella sua gamma. Fra le caratteristiche specifiche della coppia spiccano il look distintivo e una dotazione di equipaggiamenti cuciti su misura per soddisfare le esigenze dei clienti italiani.

Entrambe le vetture sono basate sulla versione 'prime', esclusiva e ricercata, ma offrono un'inedita dotazione di equipaggiamenti che ne enfatizzano sicurezza, comfort ed estetica. Sono compresi nella dotazione gli interni in pelle, i sedili riscaldabili, i cerchi in lega da 16" a 8 razze. A questa intrigante miscela, l'Exclusive Package di serie aggiunge i fari full LED, i fendinebbia, il sensore pioggia, il sensore luci, le luci ambient e il retrovisore antiabagliante automatico.

La Smart fortwo EQ parisblue, che prenderà forma in soli 150 esemplari, si concede allo sguardo con una gradevole livrea in sapphire blue. I nuovi cerchi in lega Brabus sono verniciati in antracite lucido, per un abbinamento cromatico che coglie nel segno. Ci sono anche, senza sovrapprezzo, il winter package con sedili riscaldati e la console in carbon look.

Scendono a 100 le unità previste per l'altra serie speciale, la Smart fortwo EQ cabrio suitegrey, che farà vivere la guida 100% elettrica 'en plein air'. La capote tailor made grey in tinta con la carrozzeria total grey matt le conferiscono un look raffinato e sportivo allo stesso tempo, sottolineato dai cerchi in lega Brabus grey da 16".

Queste le parole di Maurizio Zaccaria (smart & innovative sales Senior Manager Italia): "Le versioni speciali sono state una delle chiavi del successo di Smart, soprattutto nel nostro paese. Vere 'instant classic' che assecondano il desiderio di personalizzazione e lo stile individuale dei nostri clienti e, allo stesso tempo, garantiscono un forte vantaggio economico rispetto alle dotazioni offerte di serie".