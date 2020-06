Immatricolazione e trasferimento di proprietà: dal 1 giugno obbligatoria la procedura telematica

Di Francesco Irace lunedì 1 giugno 2020

A partire da oggi sarà obbligatorio l'utilizzo delle nuove procedure telematiche per le operazioni di immatricolazione, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà.

Secondo quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture, a partire da oggi, 1 giugno, sarà obbligatorio l'utilizzo delle nuove procedure telematiche per le operazioni di immatricolazione, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà.



Dal 4 maggio le prime procedure telematiche

Già dal 4 maggio scorso, spiega il Mit in una nota, sono entrate a regime le prime procedure telematiche realizzate in attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo n.98/2017, che ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà (DU) dei veicoli soggetti all'obbligo di iscrizione al PRA. Sono interessate le operazioni di minivoltura, di radiazione per demolizione e per esportazione, nonché il rilascio del duplicato del DU.



Gli operatori professionali stanno riavviando le loro attività con successo

