Pagani Huayra Roadster: ecco l'esemplare di Jorge Lorenzo [Video]

Di Rosario Scelsi lunedì 1 giugno 2020

Il celebre asso delle due ruote aveva comunicato a inizio anno l'acquisto dell'hypercar di San Cesario Sul Panaro; ora può giovarsi della sua Pagani Huayra Roadster

Jorge Lorenzo, qualche tempo fa, aveva ordinato una Pagani Huayra Roadster. Ora l'ex pilota motociclistico spagnolo, vincitore di cinque titoli iridati nel motomondiale, ha ricevuto la preziosa hypercar. Il rito della consegna è avvenuto presso Loris Kessel Auto SA, a Lugano (Svizzera), regalando comprensibili emozioni al celebre sportivo iberico, nel cui garage le vetture da sogno non sono mai mancate.

La Pagani Huayra Roadster, in serie speciale di 100 esemplari, miscela arte e scienza: queste due discipline hanno camminato insieme per dar vita al modello, che incarna lo spirito del Rinascimento italiano, applicato al mondo di oggi. La raffinata creatura della casa di San Cesario sul Panaro è stata concepita con attenzione maniacale per ogni dettaglio. Il suo progetto presta molta attenzione al rapporto con l'aria, sua fonte di ispirazione.

Grazie ai quattro flap disposti alle estremità, l'auto modifica continuamente la propria sagoma, per garantire di volta in volta il minimo coefficiente d'attrito ed il massimo di deportanza, anche nella versione scoperta comprata da Jorge Lorenzo. A comandare questa metamorfosi è una centralina, che riceve ed elabora una miriade di informazioni, per consegnare un comportamento neutro in tutte le condizioni.

La monoscocca centrale in carbo-titanio e l'esteso impiego di materiali compositi ha permesso di raggiungere sulla Pagani Huayra Roadster i più alti livelli di rigidità e leggerezza. Il peso alla bilancia non supera infatti i 1280 kg. Questo dato, insieme a quello relativo alla potenza del 12 cilindri biturbo Mercedes-Amg di sei litri di cilindrata, che tocca quota 764 cavalli, lascia immaginare il livello delle sue prestazioni, con una velocità di punta superiore ai 370 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi.