Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic: ora anche ibrida leggera

Di Junio Gulinelli giovedì 28 maggio 2020

Due allestimenti, tanti pacchetti per la personalizzazione ed etichetta Euro 6D Final





Dopo Fiat 500 e Panda la formula dell’ibrido leggero entra a far parte anche della evergreen Lancia Ypsilon con la nuova variante Hybrid EcoChic. L’ultima rimasta della gamma Lancia - nel 2019 seconda auto più venduta in Italia - si ripropone nella moderna variante ibrida già ordinabile sul nostro mercato con un'interessante offerta con anticipo zero e inizio rate nel 2021.

La meccanica della Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic

La nuova Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic affianca al tre cilindri aspirato Firefly da 69 CV un motor/generatore elettrico collegato all’albero motore con una cinghia e integrato al sistema elettrico a 12 Volt. Questa unità ha la funzione di recuperare l’energia in decelerazione e frenata e rimetterla a disposizione del powertrain in fase di accelerazione. In questo modo secondo Lancia si abbattono le emissioni di CO2 fino al 24% (Euro 6D Final), con consumi ridotti fino al 29%. Per la trasmissione, è stato scelto un nuovo cambio a 6 marce, progettato per ottimizzare il range di utilizzo del motore.

I segni di riconoscimento della Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic

Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic si fa riconoscere per il nuovo Blu Maryne della carrozzeria, le finiture estetiche ricercate in Dark Grey, il nuovo badge Hybrid sul portellone posteriore e il logo EcoChic sul montante. i suoi contenuti plus rispetto alla versione Gold sono i vetri privacy, il cruise control e i sensori pioggia e crepuscolare.

Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic: Silver o Gold

La nuova Ypsilon Hybrid EcoChic viene proposta negli allestimenti Silver e Gold. Oltre alla dotazione standard, l’allestimento Gold arricchisce la vettura di dettagli come il volante e la cuffia del cambio in pelle, gli specchietti elettrici, i sensori di parcheggio posteriori, lo scarico cromato, i cerchi style da 15”, le calotte specchio in nero lucido, i fendinebbia integrati, il sistema di infotainment Uconnect™ radio 5” touchscreen con Bluetooth® e USB, tecnologia DAB (Digital Radio) e servizi live integrati, con comandi al volante.

Tutti i pacchetti per la personalizzazione della Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic

Per quanto riguarda gli interni è possibile personalizzare l’abitacolo con tre pacchetti di accessori.

Il Pack Gold Plus prevede interni in Alcantara® con schienali dei sedili con geometrie disegnate dalle impunture con trama capitonné ton sur ton, impreziositi dal ricamo del logo “Y” sui poggiatesta anteriori. Il climatizzatore automatico, la modanatura laterale e le calotte degli specchietti cromate completano la dotazione.

Il Pack Style aggiunge un tocco fashion con vetri privacy posteriori e cerchi in lega da 15” nero-diamantati.

Il Pack City giova del navigatore, del cruise control, dei sensori pioggia e crepuscolare.

Inoltre il Pack Comfort prevede il quinto posto, il sedile posteriore frazionato 40/60, gli alzacristalli elettrici posteriori e la regolazione lombare del sedile guida, mentre l’ulteriore pacchetto Design Silver aggiunge fendinebbia e cerchi da 15” “Style”.