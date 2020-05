Maserati MC20: il prototipo sulle strade della Targa Florio

Di Rosario Scelsi domenica 24 maggio 2020

Maserati ha testato un prototipo della MC20 sulle strade della gara più antica del mondo

Maserati si è tuffata ancora una volta sulle strade della Targa Florio, col prototipo della MC20, che ha percorso alcuni tratti del glorioso circuito delle Madonie, per onorare l'80° anniversario del successo conseguito dal marchio del tridente nella sfida siciliana con la Tipo 4CL, condotta vittoriosamente al traguardo da Gigi Villoresi il 23 maggio 1940.

Quel trionfo ebbe un profumo speciale per Maserati, perché fissò un poker di affermazioni consecutive nella mitica gara ideata da don Vincenzo Florio.

Celebrare la memoria di una pagina così bella di storia dell'automobilismo era doveroso e Maserati lo ha fatto nel migliore dei modi, regalando emozioni speciali ai fortunati che hanno potuto ammirare da vicino il prototipo della Maserati MC20 nell'area delle tribune di Floriopoli e sul Piccolo Circuito della corsa isolana.

L'occasione ha fornito anche una nuova opportunità per affinare lo sviluppo della supersportiva di prossima uscita, attraverso un test in diverse condizioni di utilizzo, con l'obiettivo di raccogliere dati ed informazioni per la messa a punto finale. La MC20 segna l'inizio di una nuova era per la casa modenese. Per la presentazione ufficiale del modello bisognerà aspettare il mese di settembre.