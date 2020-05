Fiat Panda: novità in vista per il 40° anniversario?

Di Dario Montrone lunedì 11 maggio 2020

Per la rinnovata Fiat Panda sarebbero previsti il nuovo logo del brand torinese, l'abitacolo ridisegnato e l'inedito allestimento Sport



Quest'anno, in occasione del quarantesimo anniversario, la Fiat Panda dovrebbe essere aggiornata dal punto di vista estetico. A livello di carrozzeria, la novità principale della citycar italiana potrebbe essere rappresentato dal nuovo logo del brand torinese, con il 'lettering' Fiat a caratteri cubitali al centro della calandra. Per quanto riguarda l'abitacolo, il cruscotto dovrebbe essere ridisegnato per accogliere il nuovo display touch screen centrale di maggiori dimensioni.

Sul fronte delle motorizzazioni, sarà quasi certamente confermata l'attuale gamma della Fiat Panda, disponibile con il motore aspirato 1.2 Fire a benzina da 69 CV di potenza anche nella configurazione Easy Power a GPL, il propulsore bicilindrico 0.9 TwinAir Turbo nelle versioni da 70 CV nella configurazione Natural Power a metano o 85 CV per i modelli Panda 4x4 e Panda Cross, nonché con l'unità a benzina 1.0 Firefly aspirata a tre cilindri da 70 CV nelle declinazioni City Cross ed Hybrid.

In arrivo la Fiat Panda Sport?

Tuttavia, oltre alla versione speciale celebrativa e al momento nota come 40th Anniversary, la rinnovata Fiat Panda dovrebbe essere proposta anche nell'allestimento Sport. In questa configurazione, rappresenterebbe l'erede ideale della Panda 100HP. Sotto al cofano della nuova Fiat Panda Sport potrebbe essere alloggiato il motore a benzina 1.0 T3 Firefly Turbo a tre cilindri da 120 CV di potenza, ma appare più probabile l'utilizzo del propulsore di pari alimentazione 1.3 Firefly aspirato a quattro cilindri da 101 CV di potenza, con la tecnologia 'mild hybrid' da 48V.