Fiat: ecco le versioni ibride di Panda e 500

Di Dario Montrone mercoledì 8 gennaio 2020

Tutte le caratteristiche delle nuove Fiat 500 Hybrid e Fiat Panda Hybrid, inedite versioni a propulsione ibrida 'mild hybrid' da 12V.

La gamma dei modelli Fiat 500 e Fiat Panda è stata ampliata con la nuova versione Hybrid, ovvero l'inedita declinazione a propulsione ibrida 'mild hybrid' da 12V. Entrambe le vetture sono equipaggiate con il nuovo motore a benzina 1.0 Firefly aspirato a tre cilindri da 70 CV di potenza e 92 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a sei marce.

Tuttavia, l'elemento tecnico distintivo delle nuove Fiat 500 Hybrid e Fiat Panda Hybrid è il sistema elettrico BSG, acronimo di Belt-Integrated Starter Generator, tra l'altro dotato di batteria al litio per il recupero dell'energia nelle fasi di frenata e accelerazione. Oltre ai consumi, la tecnologia 'mild hybrid' abbatte le emissioni di CO2 fino al 30%.



In attesa delle configurazioni standard che debutteranno il prossimo mese di febbraio, le nuove Fiat 500 Hybrid e Fiat Panda Hybrid saranno disponibili questo mese di gennaio nella versione speciale Launch Edition. In vendita dal giorno 10 gennaio, i primi esemplari delle speciali declinazioni 'mild hybrid' delle citycar italiane saranno consegnati entro fine mese.

Esteticamente, le speciali Fiat 500 Hybrid Launch Edition e Fiat Panda Hybrid Launch Edition saranno riconoscibili per l'inedita colorazione Verde Rugiada della carrozzeria, il logo Hybrid sul portellone posteriore e il badge sul montante centrale con la lettera H formata da due gocce di rugiada. Per quanto riguarda l'abitacolo, i sedili saranno rivestiti parzialmente in Seaqual Yarn, nuovo tessuto tecnico realizzato con lo speciale materiale derivato dalla plastica riciclata di origine sia marina che terrestre.