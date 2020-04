Maserati MC20: nuove indiscrezioni sulla supercar del Tridente

Di Dario Montrone mercoledì 15 aprile 2020

Grazie all'inedito motore a benzina 3.6 V6 biturbo, la nuova supercar Maserati MC20 potrà contare sulla potenza di oltre 600 CV



La Maserati MC20, nuova supercar della Casa del Tridente, sarà svelata ufficialmente all'evento "MMXX: The Way Forward", posticipato a settembre. La vettura adotterà il nuovo motore centrale 3.6 V6 Twin Turbo a benzina da oltre 600 CV di potenza, abbinato al cambio automatico a doppia frizione ed otto rapporti di Getrag, nonché posizionato in senso longitudinale.

Prodotta presso lo storico impianto di Modena, la nuova Maserati MC20 rappresenterà il modello 'alter ego' in chiave più sportiva della Alfa Romeo 4C uscita recentemente di scena, con cui condividerà l'innovativo telaio in fibra di carbonio. Tuttavia, sarà allungato l'interasse e l'assetto aggiornato con l'adozione delle nuove sospensioni a doppio braccio oscillante.

In seguito anche spider, ibrida ed elettrica

In vendita entro fine anno, il prezzo base della nuova Maserati MC20 potrebbe variare dai 150.000 euro ai 230.000 euro. Nel corso del 2021, invece, la gamma sarà ampliata alla variante Spyder con la carrozzeria roadster. Ma la novità più importante dell'anno prossimo sarà rappresentata dalla sportiva declinazione Trofeo a trazione integrale elettrica, grazie alla propulsione ibrida Plug-In da oltre 700 CV di potenza complessiva. Infine, nel corso del 2022 è prevista anche l'introduzione della versione a propulsione elettrica.