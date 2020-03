Maserati MC20: prime foto del prototipo a Milano

Di Tommaso Giacomelli venerdì 6 marzo 2020

La supercar Maserati MC20 sta svolgendo i primi test ed è stata immortalata in Piazza degli Affari a Milano, simbolo dell'Italia.

La nuova supercar di Maserati è sempre più vicina al traguardo, intanto per la vettura modenese sono iniziati i primi test del prototipo, dopo quelli che erano stati svolti con i mulotipi, e con la prima vettura prototipale di Maserati MC20 che è uscita dai cancelli del Maserati Innovation Lab di Modena. Maserati rappresenta un patrimonio automobilistico dell'Italia, ha il 100% DNA italiano in continuo movimento, come sottolinea il Brand del Tridente. Per realizzare un legame tra la MC20 e il Bel Paese sono stati selezionati e identificati una serie di luoghi iconici lungo lo Stivale che ben rappresentano lo statement globale “Masters of Italian Audacity”, del quale la nuova supercar è la prima e massima espressione.



Fotografata insieme ai simboli italiani

Il prototipo di Maserati è stato immortalato nella notte milanese precisamente in Piazza degli Affari, sotto alla scultura L.O.V.E. di Maurizio Cattelan, simbolo dell’audacia italiana nell'arte contemporanea a livello internazionale. Da questo momento inizia ora periodo di test in strada e in pista, in diverse condizioni di utilizzo, per raccogliere tutte le informazioni necessarie e fondamentali che permetteranno la messa a punto finale della vettura. Questa vettura dovrà far vedere tutte le potenziali che una supercar con il Tridente è in grado di riuscire a raggiungere ed esprimere. Nei prossimi giorni il prototipo verrà fotografato in altri luoghi simbolo dell’audacia italiana prima di rientrare a Modena.