Audi RS3 e RS3 Sedan: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli martedì 24 marzo 2020

Le nuove Audi RS3 e RS3 Sedan sono state sorprese da alcune foto spia sulle strade pubbliche svedesi intente a svolgere dei test di sviluppo

Arrivano delle buone notizie per tutti i fan di Audi, poiché la RS3 è finalmente arrivata con la usa nuova generazione. Una serie di ultimissime foto spia ha scoperto la RS3 e la RS3 Sedan in una fase di test su strada pubblica nel Nord Europa, più precisamente in Svezia, dove hanno svolto le consuete prove invernali in mezzo alla neve. Le due vetture di Ingolstadt sono state sorprese sulla neve, dove hanno potuto mettere alla prova la loro trazione integrale permanente quattro. Naturalmente entrambi i muletti presentano una mimetizzazione piuttosto pesante, per nascondere gli ultimi dettagli e caratteri.

Debutto nel corso del 2020

La RS3 avrà ovviamente parafanghi più larghi e un paraurti anteriore dall'aspetto più cattivo e come possiamo vedere dalle foto le parti non sono ancora nella loro versione definitiva. Il suo debutto effettivo è stato collocato nel corso del 2020, la nuova RS3 otterrà una versione aggiornata del motore turbo a 5 cilindri da 2,5 litri presente nell'attuale RS3, il quale sviluppa 400 cavalli di potenza. Prevediamo un aumento di potenza non eccessivo nella nuova versione anche se prevediamo anche l'utilizzo di un filtro antiparticolato per ridurre le emissioni. Purtroppo le foto spia non permettono di analizzare al meglio le caratteristiche delle due vetture, inoltre le foto non mostrano l'anteriore della versione Sedan, che ad ogni modo è condiviso con quello della hatchback.