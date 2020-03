Nuova Dacia Logan: le foto spia della terza generazione

Di Dario Montrone venerdì 13 marzo 2020

La terza generazione della berlina Dacia Logan è stata fotografata nei test di collaudo, ma la commercializzazione sul mercato italiano quasi certamente non sarà prevista.

Ecco le foto spia della nuova Dacia Logan, immortalata nei test di collaudo sulla neve. La terza generazione della berlina compatta romena debutterà sul mercato europeo nel corso del 2021, dopo il debutto ufficiale previsto al prossimo Salone di Parigi 2020 in programma nel mese di ottobre.

Come la nuova utilitaria Sandero, di cui rappresenterà la variante berlina a tre volumi, anche la nuova generazione della Dacia Logan condividerà la piattaforma modulare CMF-B con la quinta generazione della Renault Clio, senza dimenticare il sistema multimediale R-Link.



Per quanto riguarda la gamma, sarà confermata la versione Eco-G a GPL, ma la vera novità sarà rappresentata dall'inedita declinazione E-Tech a propulsione ibrida con la tecnologia HEV. Tuttavia, come la precedente generazione, anche la nuova Dacia Logan non sarà commercializzata sul mercato italiano, da sempre ostico alle berline di dimensioni compatte. La variante station wagon MCV, invece, dovrebbe essere confermata.