Le auto più sicure per i bambini, secondo i punteggi EuroNcap

Di Junio Gulinelli mercoledì 26 febbraio 2020

Una ricerca di CarGuru segnala quali auto sono più adatte a chi trasporta bambini a bordo





A partire dal prossimo 6 marzo in Italia entra finalmente in vigore la famosa Legge Salva Bebè, che tra le norme più importanti imporrà l'utilizzo di dispositivi anti abbandono per chiunque trasporti in auto bambini fino a 4 anni.

In vista di questa novità legislativa che coinvolgerà milioni di automobilisti italiani, CarGuru, uno dei principali marketplace di auto a livello mondiale, ha intrapreso una ricerca per individuare proprio le auto più sicure per i bambini attualmente sul nostro mercato. Alla base dia questa classifica ci sono l’esperienza e i dati di EuroNcap (che valuta i sistemi di ritenuta bambini e ISOFIX o i-Size.), presi come database per la ricerca di CarGuru. Quali sarebbero, quindi, le auto più sicure per i bambini? Ecco la classifica:

La berlina della Stella ottiene il miglior punteggio (91%).

Al secondo posto c’è un’altra Mercedes, la nuova generazione della monovolume tedesca (90%).

L’auto più venduta in Europa, arrivata all’ottava generazione, è anche, a quanto pare, una delle più sicure per i bambini (89%).

Sembra che a Wolfsburg abbiano un’occhio di riguardo per le famiglie e i bambini, visto che la quarta nella classifica delle auto più sicure per i bambini è un’altra Volkswagen, questa volta a ruote alte. (86%)

Ceca, ma pur sempre del Gruppo Volkswagen. La nuova berlina del marchio boemo ha ottenuto un buon punteggio Euroncap nper quanto riguarda la ptrotezione dei bambini (Octavia).

Un altro berlina, compatta, di Casa Skoda - la prima del marchio con piattaforma MQB del Gruppo Volkswagen - sembrerebbe adatta e adeguata per chi ha un bambino a bordo. (87%)

Prima giapponese nella classifica delle auto più sicure per i bambini è un’altra compatta, la 5 porte di segmento C che ha segnato una nuova era per la Casa di Hiroshima. (87%)

L’Ovale Blu piazza due modelli in questa classifica con le due berline di segmento C e D. Stesso punteggio della Mazda 3 (87%).

Né più ne meno sicure per i bambini, rispetto alle precedenti in classifica, sono le due bavaresi di nuovissima generazione. (87%).

L’elettrica californiana che sta rivoluzionando il concetto di auto e che è già la vettura a zero emissioni più venduta al mondo, oltre ad essere stata inclusa nelle auto in assoluto più sicure al mondo è anche un’ottima alternativa per chi pensa prima ai bambini (86%).