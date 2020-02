Audi A4 by ABT: upgrade per le 45 TDI, 50TDI e 45 TFSI

Di Junio Gulinelli giovedì 20 febbraio 2020

Nuovi kit meccanici ed estetici per la nuova gamma della berlina dei Quattro Anelli





ABT presenta nuovi upgrade per le versioni ‘umane’ dell'Audi A4 di ultima generazione, in commercio dall’Autunno del 2019. Il preparatore tedesco offre così kit meccanici ed estetici, per le versioni 45 TDI, 50 TDI e 45 TFSI dell’Audi A4.

L’upgrade pensato da ABT per la berlina dei Quattro Anelli si basa su un aggiornamento dell’unità di controllo ABT Engine Control che regala all'Audi A4 45 TDI 37 CV e 40 Nm extra. Passa così da 231 CV e 500 Nm originali a 268 CV e 540 Nm. Ancora non sono stati rilasciati invece i dati sugli upgrade delle 50 TDI e 45 TFSI, che saranno disponibili nel catalogo ABT nei prossimi mesi.

Dal punto di vista estetico, il tuning di ABT Sportsline per l’Audi A4 prevede un assetto ribassato, grazie a nuove sospensioni regolabili che fanno scendere la carrozzeria tra i 15 e i 40 mm. Per quanto riguarda il reparto ruote ABT propone invece diverse opzioni: i cerchi DR ed ER-C (nella gallery) da 19 e 20 pollici o le versioni FR e GR da 20 pollici, disponibili in tre tonalità di nero.

E, infine, nonostante ancora non siano state svelate, ABT offrirà anche diverse opzioni di personalizzazioni per gli interni della nuova Audi A4.