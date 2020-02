Nuova Hyundai i30: primi teaser della versione restyling

Di Dario Montrone mercoledì 12 febbraio 2020

In arrivo la nuova Hyundai i30 restyling, attesa in anteprima mondiale al prossimo Salone di Ginevra 2020.



Oltre alla nuova generazione della utilitaria i20, all'imminente Salone di Ginevra 2020 - in programma il prossimo mese di marzo - sarà svelata anche la versione restyling della compatta Hyundai i30. In attesa dell'anteprima mondiale, il costruttore sudcoreano ha rilasciato i primi teaser ufficiali che anticipano il rinnovato design della vettura, disponibile nelle varianti hatchback a cinque porte, Fastback in configurazione berlina e Wagon con la carrozzeria station wagon.

Infatti, la nuova Hyundai i30 restyling avrà il paraurti anteriore ridisegnato e i nuovi fari anteriori a led con le luci diurne integrate a V. Inoltre, sarà aggiornato anche lo stile di paraurti e fanali posteriore, senza dimenticare i nuovi cerchi in lega da 16, 17 e 18 pollici di diametro.



Con il restyling di metà carriera sarà aggiornato anche l'abitacolo della Hyundai i30 che, oltre al nuovo display touch screen centrale da 10,25 pollici, avrà anche la strumentazione con il cluster digitale. Per quanto riguarda l'allestimento N Line, proposto anche per la station wagon i30 Wagon, il look sarà ancora più sportivo.

Stando alle indiscrezioni, la rinnovata Hyundai i30 sarà disponibile sul mercato europeo nel corso della prossima estate. Tra le novità dovrebbe figurare il cambio automatico a doppia frizione DCT ad otto rapporti, più la tecnologia MHEV a propulsione ibrida 'mild hybrid' per il motore diesel 1.6 CRDi da 116 CV e 136 CV di potenza. Infine, la gamma comprenderà anche le motorizzazioni a benzina 1.0 T-GDi da 120 CV di potenza e 1.4 T-GDi da 140 CV di potenza.