Nuova Hyundai i20: il primo teaser della terza generazione

Di Dario Montrone mercoledì 5 febbraio 2020

In arrivo la terza generazione della Hyundai i20, l'utilitaria sudcoreana che punta a conquistare il mercato europeo.



Al Salone di Ginevra 2020, in programma il prossimo mese di marzo, sarà presentata ufficialmente - in anteprima mondiale - la nuova Hyundai i20, di cui è stato rilasciato il primo teaser. Questa sarà la terza generazione della utilitaria sudcoreana, totalmente rivoluzionata per aggredire maggiormente il mercato europeo.

Infatti, la nuova generazione della Hyundai i20 sarà il primo modello europeo del nuovo corso stilistico del costruttore asiatico, denominato Sensous Sportiness e basato - come paradigma - su quattro elementi fondamentali del design, ovvero le proporzioni, l'architettura, lo stile e la tecnologia.



Esteticamente, la terza generazione della Hyundai i20 sarà riconoscibile per il look più sportivo e dinamico, la calandra di grandi dimensioni a tutta larghezza, la carrozzeria a cinque porte più bassa e più larga rispetto all'attuale e la firma luminosa inconfondibile soprattutto nella zona posteriore. L'abitacolo, invece, sarà caratterizzato dalla plancia quasi totalmente digitale, con il doppio display da 10,25 pollici sia per la strumentazione che per il sistema multimediale.