BMW Driving Experience 2020 anche su neve e ghiaccio

Di Rosario Scelsi sabato 1 febbraio 2020

Corsi di guida ad ampio raggio con BMW, che quest'anno affianca alle tradizionali piste dello stivale un ghiacciodromo della Valtellina. Scopri le tappe e le date.

La BMW Driving Experience 2020 ha preso ufficialmente le mosse il 29 gennaio. A fare da cornice al debutto stagionale della serie ci ha pensato la pista su ghiaccio di Livigno. La scelta della location presenta immediatamente una delle novità più importanti della stagione, che ha inglobato nel calendario dei Corsi di Guida Sicura Avanzata anche quelli su ghiaccio e neve, consegnando ai partecipanti le tecniche per godere in piena sicurezza del potenziale delle auto dell'elica blu nei diversi contesti ambientali.

La formazione, come sempre, sarà di alto livello. Confermata, pure nel 2020, la collaborazione con gli istruttori professionisti di GuidarePilotare. I cicli di "educazione al volante" abbineranno la teoria a numerose sessioni pratiche, con esercizi di frenata, evitamento ostacolo, sottosterzo, sovrasterzo e due serie di giri di pista per perfezionare tecnica di guida e traiettorie in curva. Tutto ciò su alcuni dei circuiti più prestigiosi del territorio italiano: Vallelunga, Adria, Monza, Misano e, per la prima volta, sul Ghiacciodromo di Livigno.

Quest'ultima è una delle più importanti piste di neve e ghiaccio del Belpaese. La struttura, ideale per apprendere le tecniche più idonee alla guida su fondi a scarsissima aderenza, sarà palcoscenico ottimale per comprendere le diverse modalità della trazione integrale M xDrive e valorizzare le doti dinamiche delle vetture BMW.

A bordo di alcune auto della casa bavarese, i fruitori del corso di Livigno svilupperanno la capacità di valutare le condizioni di aderenza, di ottenere direzionalità e stabilità nelle circostanze più critiche e l'attitudine a mantenere il controllo dell'auto nelle più difficili condizioni di aderenza. La durata del programma è di circa 6 ore nella località valtellinese, ma cresce ad 8 ore sulle piste di Vallelunga, Adria, Monza e Misano.

Queste le parole di Federico Izzo (Direttore Marketing BMW): "La BMW Driving Experience testimonia l'impegno di BMW Italia per la sicurezza stradale che non si limita alla progettazione di automobili sempre all'avanguardia ma si estende all'educazione dei guidatori e alla loro formazione. I corsi offerti da BMW sono infatti finalizzati alla comprensione dei comportamenti di guida responsabile e alla preparazione del conducente al superamento di situazioni di emergenza".

Il parco auto della BMW Driving Experience 2020 sarà complessivamente composto da 21 vetture: BMW 118d (5 auto), BMW 225xe iPerformance (2 auto), BMW M240i (2 auto più una SpecialMente), BMW 320d Touring (2 auto), BMW M135i xDrive (2 auto) e BMW M2 Competition (4 auto) per i Corsi di Guida Sicura Avanzata, due BMW M4 Coupé Competition dedicate esclusivamente ai Corsi di Guida Sportiva e una BMW i3s 120Ah a disposizione unicamente per Test Drive dedicati su strada pubblica.

Calendario BMW Driving Experience 2020

30/31 Gennaio Livigno (SO) – Ghiacciodromo

26/27 Marzo Vallelunga (RM) – Autodromo di Vallelunga Piero Taruffi

15/16 Aprile Adria (RO) – Adria International Raceway

10/11 Giugno Monza (MB) – Monza Eni Circuit

21/22 Ottobre Monza (MB) – Monza Eni Circuit

05/06 Novembre Misano Adriatico (RN) – Misano World Circuit Marco Simoncelli