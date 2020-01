BMW M2 Competition: in arrivo la versione speciale Edition Futura

Di Dario Montrone mercoledì 29 gennaio 2020

Concepita in collaborazione con il writer Futura 2000, la nuova BMW M2 Edition Futura sarà anticipata da tre Art Car realizzate dall'artista.



Nel corso del mese di giugno, la coupé BMW M2 Competition sarà disponibile nella versione speciale Edition Futura, prodotta in serie limitata. Questa speciale declinazione della coupé compatta bavarese sarà realizzata in collaborazione con Futura 2000, nome d'arte del writer statunitense Leonard Hilton McGurr.

Esteticamente, lo stile della nuova BMW M2 Edition Futura sarà anticipato dai tre esemplari unici di BMW M2 by Futura - in configurazione Art Car - realizzati dall'artista. L'anteprima di queste 'sculture in movimento' è prevista alla fiera d'arte Frieze di Los Angeles, in programma dal 13 al 16 febbraio presso i Paramount Pictures Studios di Hollywood.

La nuova BMW M2 Edition Futura condividerà la meccanica della M2 Competition, mossa dal motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 410 CV di potenza che consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi. La gamma della coupé BMW M2 comprende anche la versione standard da 370 CV di potenza, nonché la speciale configurazione CS da 450 CV di potenza.