Kia Rio: le foto spia del restyling

Di Tommaso Giacomelli lunedì 27 gennaio 2020

La Kia Rio restyling arriverà alla fine del 2020, ma nel frattempo sono arrivate delle foto spia durante un serie di test su strada.

L'attuale generazione di Kia Rio, la quarta in assoluto, è stata lanciata nel corso del 2017, per questo motivo in Casa Kia stanno pensando a un restyling pronto a dare una rinfrescata a una linea di successo. Le recenti foto spia hanno immortalato su strada pubblica un muletto di Kia Rio, intenta a portare avanti una sessione di test di sviluppo, caratterizzata da un massiccio utilizzo di mimetizzazioni. Si può notare come la griglia inferiore si ridurrà notevolmente, mentre si presuppone che quella normale crescerà leggermente.



Le luci e l'area intorno ai fendinebbia sembrano essere le stesse ma potrebbero essere state leggermente ridisegnate. Sul retro in realtà non vediamo alcuna novità, almeno per il momento. Lo strato di mimetizzazione ha svolto molto bene il suo compito, almeno per ora. Con molta probabilità ci potranno essere ancora delle piccole modifiche per quanto riguarda gli interni e l'abitacolo, ma soprattutto ci potrebbero essere degli aggiornamenti riguardanti la gamma di motori disponibili per la piccola coreana. Per il momento notizie ufficiali da parte della Casa non ci sono ancora, perciò possiamo solo ipotizzare quanto affermato. Lo stesso vale per il momento del debutto di questa vettura, che si colloca tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021.