Sebbene XPeng non abbia concluso il 2022 come si aspettava in termini di vendite, i suoi piani non si fermano. L’offensiva di prodotto del marchio cinese sta crescendo tanto quanto i mercati target. E l’Europa è diventata un campo di battaglia molto attraente per i marchi asiatici. Per questo le nuove XPeng P7 e G9 sono già disponibili nei primi Paesi del Vecchio Continente: Norvegia, Svezia, Olanda e Danimarca. Gli ordini sono già aperti per cercare di aggiungere vendite e, soprattutto, toglierle al grande leader del mercato: Tesla. Le consegne dovrebbero iniziare entro l’estate.