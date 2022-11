La quinta generazione della berlina ibrida giapponese è stata svelata oggi in Giappone e presenta importanti novità che la rendono ancora più competitiva e al passo con i tempi rispetto alle concorrenti. Il marchio giapponese ha investito tutta la sua esperienza nello sviluppo della nuova generazione di questo modello ibrido per eccellenza, la Toyota Prius 2023, in cui l’aerodinamica sarà ancora una volta essenziale per offrire un basso coefficiente di resistenza.