A Monterey, in occasione della settimana di Pebble Beach, nella cornice dell’evento esclusivo “The Quail”, il costruttore artigianale Totem ha svelato la sua meravigliosa Super GT. Si tratta di un restmod reinterpretato in chiave moderna della mitica coupé di Alfa Romeo degli Anni ’60. Un pezzo esclusivo da collezione, per un prezzo altrettanto esclusivo e per pochi: 460 mila euro per la Totem Super GT.