Mercedes ha completato lo sviluppo del restyling delle sue GLE e GLE Coupé. I due SUV della Casa della Stella hanno affrontato un importante aggiornamento in contemporanea con la concorrenza più diretta, con alcuni nuovi modelli competitor in procinto di essere presentati. I restyling delle due sport utility dio Casa Mercedes sbarcheranno sul mercato a fine marzo, con le prime consegne previste per luglio.