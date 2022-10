Manhart TM3 510: le foto

La Tesla Model 3 Performance è una delle auto a zero emissioni più potenti attualmente sul mercato e, soprattutto, un’auto dalle prestazioni sportive che non rinuncia a tutti i vantaggi di un’auto elettrica. Esteticamente, però, il suo aspetto non rivela il comportamento dinamico e il divertimento alla guida che può offrire. In questo caso le cose cambiano grazie all’intervento di allo specialista del tuning Manhart, che ora presenta la sua nuova Manhart TM3 510, una Model 3 dal look molto più aggressivo e sportivo, dal look più adeguato ai suoi oltre 500 cavalli.