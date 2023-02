Cosa ha in comune la Suzuki Alto di seconda generazione degli anni ’80 con un veicolo elettrico cinese? Per quanto strano possa sembrare, nel caso della Jiangnan U2, la risposta è l’eredità del design comune. Jiangnan Automobile, una società che produceva la Suzuki Alto ribattezzata, come una delle auto più economiche in Cina, sta tornando quest’anno con un’offerta significativamente più moderna.