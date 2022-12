Human Horizons HiPhi Z: le foto

Un’auto descritta da alcuni come un’astronave su ruote, la HiPhi Z, è appena arrivata sulla linea di produzione in Cina ed è una delle auto più straordinarie del settore. In realtà non avevamo sentito parlare molto del nuovo modello di Human Horizons da quando era stato presentato per la prima volta in veste di produzione all’inizio di luglio. Negli ultimi mesi la casa automobilistica è andata avanti con lo sviluppo della vettura e il 20 dicembre i primi esemplari sono usciti dalla fabbrica.