Cadillac Celestiq: le foto

Dopo decenni di false partenze e concept stuzzicanti, Cadillac è ufficialmente tornata nel mondo dei veicoli ultralusso con l’ammiraglia Celestiq. Presentata in anteprima da un concept all’inizio di quest’anno, la nuova Cadillac Celestiq di produzione è dotata di un pacco batteria da 111 kWh che alimenta un sistema di trazione integrale a doppio motore. La potenza totale stimata è di 600 CV e867 Nm di coppia. Questa configurazione le consente di accelerare da 0 a 100 km(h in 3,9 secondi e di viaggiare per circa 483 km con una singola carica.