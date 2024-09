Hyundai INSTER: Il Futuro della Mobilità Urbana 100% Elettrica

Dal 27 al 29 settembre, Hyundai Italia presenta il nuovo SUV ultracompatto 100% elettrico INSTER in una tre giorni esclusiva a Milano.

Dal 27 al 29 settembre, Hyundai Italia presenta il nuovo SUV ultracompatto 100% elettrico INSTER in una tre giorni esclusiva a Milano, presso La Casa degli Artisti in Corso Garibaldi 89/A. L’evento, ispirato alla Korean Wave, non è solo un’occasione per scoprire il nuovo veicolo ecologico, ma anche per immergersi nelle tendenze culturali che stanno influenzando il mondo, dalla moda alla musica, dalla cucina alla bellezza.