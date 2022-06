Youtuber arrestato per guida pericolosa con la sua Mitsubishi Lancer Evo

I social e la smania di visibilità sono una brutta combinazione che, a volte, può rivelarsi molto pericolosa. Uno Youtuber britannico, di 25 anni di età, per guadagnare seguaci e like nel suo canale Certi Drivers, si è concesso delle condotte dissennate su strada, al volante di una Mitsubishi Lancer Evolution, con un amico al suo fianco. Ora è stato condannato a 27 mesi di reclusione per guida pericolosa. Gli sta bene!

Irresponsabilità e arroganza al volante

Non è la prima volta che il tizio sposa comportamenti votati a una totale imprudenza e al più basso rispetto per gli altri. L’unico imperativo, per lui, sembra la ricerca della notorietà. Fortunatamente il suo canale YouTube è stato chiuso, ma traccia dei video pubblicati in precedenza è rimasta in altri network, come Reddit, da cui abbiamo condiviso il filmato odierno. Il nostro scopo, ovviamente, non è quello di dargli ulteriore visibilità (infatti non citiamo neppure il suo nome), ma quello di esprimere nel modo più forte il disappunto per le sue condotte stradali, stupide all’ennesima potenza.

Lo Youtuber arrestato vittima del suo esibizionismo

Il ragazzo si concedeva tante di queste bravate, regolarmente pubblicate online, per brama di protagonismo. Un pessimo esempio, da non imitare. Bene hanno fatto le autorità ad oscurare il suo canale. I video di questo discutibile automobilista erano un fiorire di funambolismi stradali folli, che mettevano a repentaglio la sua vita e, soprattutto, quella degli altri, che hanno rischiato tanto incrociandolo, senza averne nessuna colpa. Lo si nota chiaramente guardando i fotogrammi registrati dall’auto sportiva giapponese.

Pene severe per lo Youtuber arrestato

Come riferisce Carscoops, facendo riferimento alla nota ufficiale della polizia del West Yorkshire, i reati di guida del tizio sono stati commessi tra dicembre 2020 e ottobre 2021. Queste follie hanno prodotto l’incontro del 25enne con la giustizia, nelle cui maglie era caduto in precedenza, essendo già stato condannato a quattro anni di prigione per reati legati alle sostanze stupefacenti. Dopo la stupida impresa con la Mitsubishi Lancer Evolution dovrà scontare 27 mesi di reclusione per guida pericolosa, con sottrazione della patente per 49 mesi. Una pena più che meritata, in virtù del suo comportamento spudorato, pieno di buffonate per impressionare i numerosi seguaci.