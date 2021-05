Yenko S/C Camaro California Edition: 760 cavalli americani

Specialty Vehicle Engineering continua a lanciare versioni interessanti della nuova Chevrolet Camaro con il mitico nome Yenko S/C Camaro (Yenko Super Camaro). In questa occasione si tratta di una nuova versione che funge da passaggio di accesso al catalogo esclusivo di questo preparatore, la nuova Yenko S/C Camaro California Edition.

L’espressione “variante di accesso” può confondere visto che non è poi così economica e le sue prestazioni non sono molto diverse dal resto delle versioni del catalogo SVE. Si tratta infatti di una versione profondamente modificata e potenziata, sebbene abbia prestazioni leggermente inferiori rispetto ai soliti kit dell’azienda del New Jersey.

Modifiche meccaniche

La nuova Yenko S/C Camaro California Edition ha numerose modifiche meccaniche, anche se a differenza delle sorelle di gamma non aumenta la cilindrata del suo motore, quindi mantiene il V8 LT1 da 6,2 litri della Camaro ma aggiunge un enorme compressore che eleva la potenza a 760 CV. Questa cifra di è superiore alla stessa Camaro ZL1, ma leggermente inferiore ai kit di alimentazione Stage I e Stage II dell’offerta Yenko S/C di SVE. Le altre versioni di questo preparatore raggiungono infatti, rispettivamente, 811 e 1.014 CV.

Segni di riconoscimento

Oltre alle modifiche meccaniche, il kit California Edition sfoggia modifiche estetiche, come il nuovo cofano in carbonio sovradimensionato con un’enorme presa d’aria anteriore, nuove ruote, sospensioni e aggiornamenti dei freni e le solite decalcomanie in stile Yenko S/C.

Questo kit è disponibile esclusivamente per le versioni 8 cilindri della vettura sportiva Chevy in tutti i livelli di allestimento, LT1, 1SS e 2SS, ma non per la Camaro ZL1. Il cliente può scegliere tra le due varianti di carrozzeria, coupé e cabriolet, e fino a 9 colori di carrozzeria. Come tutti i modelli SVE, la Yenko S/C Camaro sarà commercializzata su base limitata.