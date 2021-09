XPeng P5: berlina elettrica cinese con 600 km di autonomia

Cinque mesi dopo essere stata presentata allo Shanghai Auto Show la XPeng P5 è stata lanciata ufficialmente in Cina. La berlina elettrica sarà offerta in sei diverse varianti nel mercato locale, 460G, 460E, 550G, 550E, 550P e 600P. I prezzi variano tra 157.900 RMB (24.549 dollari) e 223.900 (34.811 dollari).

Sei versioni, fino a 600 km di autonomia

La P5 460G entry-level è dotata di un pacco batterie agli ioni di litio da 55,9 kWh che le fornisce un’autonomia di 460 km nel ciclo combinato NEDC. La 460E viene fornita con lo stesso propulsore ma presenta il più avanzato sistema di guida semi-autonomo X-Pilot 3.0, portando il suo prezzo fino a 172.900 RMB (26,882 dollari).

La 550G monta invece una batteria più grande, da 66,2 kWh con 550 km di autonomia e prezzi a partire da 177.900 RMB (27,659 dollari). La 550E ha lo stesso gruppo propulsore e il sistema X-Pilot 3.0, con il prezzo che lievita fino a 192.900 RMB (29.991 dollari).

La seguente variante è la 550P, completa dello stesso pacco batterie da 66,2 kWh ma con un sistema semi-autonomo ancora più avanzato che aggiunge due unità LiDAR, al prezzo di 199.900 RMB (31.080 dollari). La top della gamma XPeng P5 è la 600P con un pacco batterie al litio da 71,4 kWh che e garantisce fino a 600 km di autonomia.

Tecnologia di bordo

XPeng non ha rilasciato dati di potenza e coppia per i rispettivi modelli, ma afferma che la berlina raggiunge i 100 km/h in 7,5 secondi e ha un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cd) molto basso, di appena 0,223.

Allinterno dell’abitacolo della P5 troviamo uno schermo opzionale che scorre davanti ai sedili del guidatore, un sistema audio surround a otto altoparlanti, un frigorifero integrato e un controllo della fragranza per l’ria condizionata.

La casa automobilistica cinese prevede di offrire la P5 anche in Europa, ma prima di farlo, condurrà test specifici per il Vecchio Continente. Le prime consegne ai clienti in Cina inizieranno alla fine di ottobre