Volvo P1800 vince il Concorso Hot Wheels Legends Tour

Hot Wheels, celebre brand specializzato in modellini d’automobili in scala, ha organizzato un concorso chiamato Legends Tour, dove viene chiesto ai partecipanti di proporre la propria auto come possibile nuovo modellino. La vincitrice del concorso sarebbe infatti trasformata in un modellino in scala 1:64 per poi essere proposta nella collezione Hot Wheels 2022.

Premiata al Jay Leno’s Garage

Dopo ben un anno di tempo e vari eventi organizzati, è stata scelta la vincitrice dell’Hot Wheels Legends Tour tra ben 10 finaliste in occasione di uno speciale evento tenutosi al Jay Leno’s Garage. La protagonista di questo concorso è una Volvo P1800 Gasser del 1969 completamente modificata e di proprietà di Lee Johnstone.

Una Volvo HotRod Gasser

Questa storica Volvo vincitrice è stata totalmente stravolta e trasformata in una HotRod Gasser. Sotto il cofano motore batte un propulsore Chevrolet 454 CID sovralimentato, mentre come HotRod che si rispetti l’assetto è stato rialzato per ospitare gli enormi pneumatici posteriori, tipici dei dragster.