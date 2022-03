Volvo costruisce una scenografica torre con… sette XC60 impilate [Video]

Sette Volvo XC60 sono state impilate per uno spot pubblicitario. Il video ci offre uno sguardo sull’insolito set. Al SUV medio della casa svedese non tocca però il primato per l’originalità della scena. Un paio di anni fa, infatti, Volvo Trucks aveva registrato uno spot simile coi quattro nuovi camion della sua gamma messi uno sopra l’altro, a formare una torre alta 15 metri e pesante 58 tonnellate.

La maestosa struttura così configurata non rimase ferma, ma addirittura si mise in movimento, con la forza motrice del TIR alla base, per attraversare un paesaggio misterioso. Sul rimorchio del mezzo pesante posto in cima, entrò in scena anche Roger Alm, presidente del reparto Trucks, in un ruolo inaspettato, coraggiosamente in piedi. A voi i due filmati: quello nuovo e l’altro meno recente. Buona visione!