Volkswagen Lamando 5XL: una berlina larga quasi 3 metri

Le preparazioni after market a volte stupiscono con proposte bizzarre, ai limiti dell’immaginazione, come la Volkswagen Lamando 5XL protagonista di questo articolo. Non cercatela nel listino della casa tedesca, perché non la troverete. Anche il modello che ha fatto da base per l’elaborazione è sconosciuto alle nostre latitudini. Il suo mercato è infatti la Cina.

Una lontana parente della Volkswagen Jetta

Nel Paese della Grande Muraglia il gruppo di Wolfsburg propone alla clientela una berlina compatta chiamata Lamando L. Si tratta di una specie di Jetta dall’aspetto più sportivo, ma con un passo più lungo e un quadro dimensionale più generoso. Le dimensioni extra dell’auto, però, non hanno soddisfatto un cliente, che ha deciso di sviluppare un esemplare unico, davvero imponente. Poi ha pubblicato il frutto del lavoro su TikTok, nel canale @justinbuildcars.

Auto vera o fatta al computer?

Alcuni ipotizzano che la vettura così partorita, alla quale l’autore ha dato il nome di battesimo Lamando 5XL, sia il frutto di una ricostruzione grafica in digitale, ma i video lasciano credere alla sua esistenza nel mondo reale. Come evidenziano i colleghi di Carscoops, in uno dei filmati il tizio si mette in piedi sul vano motore, per cercare di dissolvere i dubbi.

Larghezza assurda per le strade ordinarie

Incredibili le misure dell’opera. Una su tutte: la larghezza dichiarata sfiora i 3 metri, contro gli 1.83 metri della normale Lamando L. Cresciuta la capienza, con un abitacolo che ora offre spazio per otto persone. Il sedile del passeggero anteriore è stato trasformato in una panca per due, mentre sul divano posteriore sono stati ricavati due posti aggiuntivi. Volendo, all’interno possono trovare spazio anche dieci persone secondo @justinbuildcars. Guardando i fotogrammi si ha l’impressione che la qualità delle finiture sia notevole, al punto da lasciare pensare a un prodotto di serie. Ma questa Volkswagen extralarga è tutto fuorché un’auto del listino commerciale.