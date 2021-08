Volkswagen ID.5: un nuovo teaser della SUV media elettrica

In linea con le previsioni, sembra che la nuova SUV elettrica di Volkswagen, la ID.5, farà il suo debutto in società a breve. Con un ultimo teaser, il brand tedesco ha svelato la vettura praticamente nella sua interezza e ha anche fatto capire molto chiaramente che avrà una versione GTX, più performante e potente di quella di accesso.

Rispetto all’ID.4, questa sorella maggiore sarà di taglia media, con una silhouette con il tetto ribassato e avrà un po’ meno spazio per la testa dei passeggeri dei sedili posteriori. Ancora da verificare se la capacità del bagagliaio (543 litri per l’ID.4) sarà alterata o meno.

Piattaforma MEB

La Volkswagen ID.5 è uno dei modelli del gruppo basati sulla piattaforma MEB e si propone come una futura rivale per modelli come l’Audi Q4 Sportback e-tron o la Skoda Enyaq iV. Per quanto riguarda la gamma è previsto che le versioni di accesso abbiano un solo motore elettrico, mentre la più sportiva ID.5 GTX monterà due propulsori elettrici e avrà la trazione integrale.

Oltre 500 km di autonomia

Uno dei pochi dati confermati è che tutte le versioni della ID.5 avranno in dotazione le batterie con la capacità più elevata del marchio, da 82 kWh e 77 kWh netti, ricaricabili con una potenza fino a 125 kW. In questo modo la SUV a zero emissioni di Wolfsburg potrebbe avere fino a 520 chilometri di autonomia, a seconda della configurazione.

Tre allestimenti

Per quanto riguarda gli allestimenti, la ID.5 dovrebbe offrire le stesse opzioni disponibili per l’ID.4: Pure, Performance e Pro. Molto probabilmente, potremo vedere la versione finale di questa vettura, senza la sua caratteristica mimetizzata già il mese prossimo, a settembre al Motor Show di Monaco.