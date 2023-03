Volkswagen Group, investimenti e strategie per il periodo 2023-2027

Nell’annuale conferenza stampa di bilancio che il Gruppo Volkswagen ha tenuto a Berlino, l’amministratore delegato, Oliver Blume, e il direttore finanziario, Arno Antlitz, hanno giudicato positivo l’operato dell’Azienda nel corso del 2022 e hanno presentato strategie e investimenti relativi il periodo 2023-2027. La cifra che più risalta all’attenzione della cronaca è quella dei 180 miliardi che verranno investiti nei prossimi 5 anni, in particolare nelle due aree in cui il Gruppo intende potenziare la sua redditività: nella e-mobility e nella digitalizzazione.

Il CEO del Gruppo Volkswagen ha commentato così l’anno appena passato: “il 2022 è stato un anno importante per il Gruppo Volkswagen. Abbiamo fatto progressi nell’attuazione della nostra strategia, nonostante difficoltà enormi. Abbiamo raggiunto una quota BEV record, il 7% sul totale delle consegne: un traguardo significativo, da cui partiremo quest’anno, mentre la nostra gamma di modelli continuerà a crescere. In linea con il “Piano in Dieci Punti”, abbiamo compiuto passi importanti nell’implementazione del nostro programma, che include nuove strategie di prodotto per i Brand, la razionalizzazione delle piattaforme e la revisione della software roadmap. Abbiamo continuato a rafforzare la nostra presenza globale concentrando la produzione e lo sviluppo di prodotti e tecnologie ancora più localmente. Il 2023 sarà decisivo per raggiungere obiettivi strategici e accelerare i progressi del Gruppo”. Lo scorso anno la strategia del Gruppo per la mobilità elettrica ha regalato ottimi risultati di crescita, grazie all’apprezzamento dei clienti verso la nuova gamma di modelli, soprattutto in Europa, dove Volkswagen si è confermata leader del mercato BEV.

Cresce la gamma BEV

Nel 2022 il successo dei modelli BEV ha fatto registrare un’importante crescita, così grazie a un +26% nelle consegne totali di veicoli 100% elettrici la quota BEV si è attestata al 7%. Secondo quanto è stato raccontato in conferenza, i veicoli BEV rappresentano ora il 16% del portafoglio ordini del Gruppo, che equivale a un aumento rispetto al 2021 che riflette le priorità strategiche del Gruppo. I tre modelli 100% elettrici più venduti nel 2022 sono la Volkswagen ID.4/ID.5 (con 193.200 unità), la Volkswagen ID.3 (76.600 unità) e la ŠKODA Enyaq iV (53.700 unità), ma nel 2023 saranno presentati numerosi nuovi modelli, tra cui la nuova ID.3, la ID.7, la ID. Buzz a passo lungo, la Cupra Tavascan e l’Audi Q8 e-tron. Tutti contribuiranno, secondo Volkswagen, a far crescere la quota BEV pari a circa il 10% delle consegne totali.

Quanto valgono USA e Cina per il Gruppo Volkswagen

Negli USA le vendite dei modelli BEV sono cresciute del 18,8% e hanno raggiunto le 44.200 unità, permettendo al Gruppo tedesco di posizionarsi al quarto posto nel segmento di mercato delle auto 100% elettriche, mentre la quota sul mercato totale – inclusi i veicoli con motore a combustione interna – è pari al 4% (l’obiettivo di Volkswagen è crescere fino al 10% entro il 2030, contando sul debutto di ID.7 e ID. Buzz nel 2024). In Cina, la strategia di collaborazione con Horizon Robotics ha consentito ai tedeschi di proseguire lo sviluppo dei sistemi di assistenza alla guida e di guida altamente automatizzata, mentre l’istituzione di CARIAD China renderà più performanti le attività di ricerca e sviluppo, amplierà l’approccio allo sviluppo del software e promuoverà un concept tecnologico specifico per il mercato cinese, dove nel 2022 le consegne di veicoli 100% elettrici della famiglia ID. sono più che raddoppiate. Lo scorso anno sono stati venduti 143.100 veicoli tra ID.3, ID.4 e ID.6, dato che corrisponde a un +102,9% rispetto all’anno precedente, invece le consegne BEV in Cina sono incrementate del 68% rispetto al 2021.

Dove vengono destinati i 180 miliardi di investimento?

Nonostante il 2022 si sia chiuso con una contrazione del 7% sulle consegne globali (8,3 milioni di unità), il Gruppo Volkswagen crede in un’inversione di tendenza garantita da un elevato portafoglio ordini (1,8 milioni di veicoli) e una gamma prodotti distintiva. Per questo motivo i tedeschi hanno pianificato investimenti complessivi per 180 miliardi di euro nel periodo 2023 – 2027, destinati alle aree di profitto più interessanti: le batterie, la crescita della presenza in Nord America, l’incremento della competitività per quanto riguarda digitalizzazione e prodotti in Cina, nonché il continuo sviluppo della gamma di prodotti del Gruppo. Oltre due terzi dei 180 miliardi di euro (pari al 68% della cifra) saranno destinati alla ricerca e allo sviluppo dei settori della digitalizzazione e della elettrificazione. Nel precedente piano quinquennale, questa quota era del 56%.