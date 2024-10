Volkswagen Golf celebra i suoi 50 anni di storia con un evento speciale al Salone Internazionale Auto e Moto d’Epoca 2024, a Bologna Fiere. Dal 24 al 27 ottobre, i visitatori potranno ammirare tutte le otto generazioni di questa iconica compatta tedesca, che nel 2024 si presenta con un nuovo aggiornamento tecnico ed estetico.

Un viaggio che attraversa cinque decenni di successi e innovazioni, facendo della Golf non solo un simbolo di Volkswagen, ma anche uno dei modelli più venduti e amati in Europa.

L’evento vedrà la partecipazione di ospiti illustri e di cinque fortunati vincitori del concorso “The Golf Lovers’ Collection”, che avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica al Salone, contribuendo alla creazione di un museo virtuale dedicato ai fan della Golf. Il momento clou sarà la premiazione, in programma domenica 27 ottobre, alla presenza del leggendario designer Giorgetto Giugiaro, il creatore della prima generazione della Golf.

L’esposizione a Bologna rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati, un tuffo nella storia dell’auto che dal 1974 continua a reinventarsi, rimanendo sempre al passo con i tempi. Con oltre 37 milioni di unità vendute a livello globale, di cui 2,7 milioni solo in Italia, la Golf è diventata una delle vetture più iconiche del mercato automobilistico mondiale, un punto di riferimento per stile, affidabilità e prestazioni.

L’eredità della Golf risale a luglio 1974, quando i primi modelli fecero il loro debutto nei concessionari. Nessuno allora avrebbe potuto immaginare che l’erede del Maggiolino avrebbe lasciato un segno così indelebile nella storia dell’automobile. Cinque decenni e otto generazioni dopo, la Golf continua a innovare, con l’ultima versione che combina tecnologia avanzata e design raffinato.

Volkswagen Italia, con la sua presenza al Salone Auto e Moto d’Epoca 2024, invita il pubblico italiano a festeggiare insieme questo importante traguardo. Presso lo stand ufficiale saranno presenti i modelli storici della Golf, dall’iconica prima generazione fino all’ultimo aggiornamento, testimoni di una lunga storia di passione e innovazione.