Volkswagen Beetle RSI: raro esemplare in vendita

Una rara Volkswagen Beetle RSI è in vendita su eBay UK. La richiesta è ferma a quota 45 mila sterline, pari a poco meno di 53 mila euro. Quello in vetrina è uno dei 250 esemplari di questa vettura in serie limitata, prodotta dal 2001 al 2003. È originale, ha percorso 17500 miglia ed ha avuto un solo proprietario.

Guardando le foto, si nota il bodykit completamente ridisegnato, per dare un vigore scenico molto più incisivo del normale “Maggiolino“. Superfluo dire che l’obiettivo è stato centrato in pieno, con i paraurti completamente rivisti, i parafanghi allargati, gli spoiler in bella vista, i cerchi OZ Superturismo da 18 pollici e lo scenografico alettone posteriore. Anche l’abitacolo ha una matrice racing. I cambiamenti, però, non sono soltanto estetici.

La Volkswagen Beetle RSI porta in dote diverse modifiche meccaniche, con interventi su telaio, sospensioni, freni, scarico e motore. Quest’ultimo è il VR6 aspirato da 3.2 litri che anima anche la Golf R32. Nell’auto in esame produce 224 cavalli di potenza e 320 Nm di coppia. Tutta questa potenza viene scaricata a terra sulle quattro ruote motrici, con l’ausilio di un cambio manuale a 6 marce. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene “liquidata” in 6.7 secondi, mentre la velocità massima si spinge a quota 225 km/h. Niente male, vero?

Fonte | CarScoops