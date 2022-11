La Volkswagen Amarok rappresenta la riposta del brand tedesco al mondo dei pick-up, e si appresta ad essere rinnovata. Ma insieme alla versione di serie arriverà l’interpretazione del tuner Delta 4×4, denominata Beast, che appare decisamente più grintosa, come potete osservare dalla gallery.

Volkswagen Amarok: la Beast è più alta di 20 cm

Tra gli aspetti che migliorati della Volkswagen Amarok da Delta 4×4 c’è sicuramente quello dell’altezza, perché questa cresce di ben 20 cm. Per essere più alta dal suolo il pick-up tedesco è stato dotato di un kit di rialzo da 150 mm, e di ruote che possono arrivare alla misura di 35 x 12.5 R20. Anche le coperture sono più specifiche per l’off-road, mentre la carrozzeria è dotata di ulteriori dettagli.

Nuovi elementi per il corpo vettura

La carrozzeria della Volkswagen Amarok Beast acquista maggiore personalità con pneumatici più larghi, la barra anteriore di rinforzo e le nuove luci a LED anteriori. Inoltre, sul tetto arriva un portapacchi più attrezzato con una ruota di scorta speculare a quelle dell’auto, e in cui c’è spazio anche per le immancabili taniche di carburate. Ovviamente, non manca un verricello per togliersi d’impaccio dalle situazioni più difficili quando si affrontano i percorsi più ostici.

Motore V6 turbodiesel