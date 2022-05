La divisione italiana della Casa automobilistica coreana ha annunciato in queste ore il semaforo verde a un nuovo progetto che collega la mobilità sostenibile con il turismo di lusso: la Via Elettrica di Kia. L’iniziativa sarà realizzata in partnership con l’azienda tedesca Mennekes, specializzata in componenti per l’elettrotecnica e che si incaricherà di fornire le colonnine di ricarica e la Eicom, società di fornitura energetica e multiservizi.

La Via Elettrica di Kia

Nell’ambito di questo progetto le stazioni di ricarica per le auto elettriche e plug in, con colonnine Mennekes, verranno installate in location strategiche nel circuito italiano del turismo di lusso, luoghi suggestivi e resort specializzati, hotel e ristoranti.

In questo modo Kia creerà un network esclusivo che comprenderà i punti di ricarica già attivi sul territorio di Rapallo (Ge), San Vincenzo (Li), l’Isola d’Elba e Sirolo (An), ma ben presto si aggiungeranno anche Castel Volturno (Ce), Taranto, Roccella Ionica (Rc) ed Agrigento.

Kia punta alla leadership elettrica in Italia

Per Giuseppe Bitti, Managing Director & COO del brand, la Via Elettrica di Kia:

Si colloca in un panorama di visione globale che vede il brand Kia in posizione di crescita e affermazione per la futura leadership del mercato dei veicoli elettrici ed elettrificati. Con uno sguardo d’insieme di grande respiro con cadenza 2026, Kia ha costruito la propria strategia puntando su l’incremento della quota di mercato, il continuo processo di elettrificazione, il progressivo sviluppo della rete di servizi accessori al canonico mondo delle vendite auto e infine a una continua digitalizzazione dei processi.

Offensiva elettrica

E il progetto Via Elettrica di Kia è soltanto un fronte su cui la Casa coreana sta lavorando duro per crearsi la sua posizione nel mercato italiano delle auto elettriche. Il brand asiatico ha infatti in l’obiettivo, entro il 2025, di lanciare sul mercato ben 11 nuovi modelli elettrici e di conquistare, a livello globale, la quita del 6,6% del mercato delle auto a zero emissioni.

E per il 2026 Kia ha intenzione di raggiungere l’obiettivo di 500.000 veicoli elettrici annui e 1 milione di modelli elettrificati o eco-friendly, sempre a livello globale. E, guardando a breve termine, durante quest’anno Kia prevede di lanciare sul mercato la rinnovata Kia Niro e la versione sportiva, GT, della EV6 eletta Car of the Year.