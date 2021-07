Una Bugatti Chiron va a fuoco (doloso) in un garage di Miami [Video]

Non è stato il caldo atipico di questi giorni a mandare a fuoco una Bugatti Chiron in un garage di Miami, piuttosto si è trattato di un episodio doloso, che la pagina Instagram supercar.fails ha documentato con un video. Sono immagini forti, per cui, se siete degli appassionati suscettibili, astenetevi dalla visione.

Tanti danni ma l’auto è stata salvata

Quando brucia un oggetto da 2,4 milioni di euro è sempre un colpo al cuore per il proprietario, ma anche uno spettacolo orribile per chiunque apprezzi una delle vetture più veloci del mondo. La Chiron, erede della Veyron, può contare su un motore W16 con 4 turbo capace di erogare ben 1.500 CV che la spingono fino a 380 km/h di velocità massima autolimitata, visto che è possibile toccare i 420 km/h utilizzando una seconda chiave destinata ad innescare la supervelocità.

Nonostante l’incendio, l’auto è stata salvata, anche se le fiamme hanno causato ingenti danni. Nello specifico, il cofano anteriore, il passaruota destro, ed anche la portiera, con il relativo vetro, oltre a tutte le plastiche del caso, sono da sostituire, ed il conto dell’officina c’è da scommetterci che sarà particolarmente salato!

Forse di proprietà di un’artista denominato El Alfa

L’auto potrebbe essere, il condizionale è d’obbligo, del noto artista denominato El Alfa. Infatti, il medesimo modello, con gli stessi colori, è stato protagonista di un suo video musicale nel mese di febbraio, ed in più di qualche video pubblicato dallo stesso El Alfa su Instagram.

Un’altra supercar è stata risparmiata dalle fiamme

Vicino alla Chiron in questione c’era una Ferrari di colore nero che, fortunatamente, non è stata interessata dal rogo. Evidentemente, l’autore di questo gesto criminale aveva preso di mira esclusivamente la Bugatti, oppure non è riuscito ad avere il tempo di dar seguito alla sua azione dolosa.