Una 911 Targa GTS in serie limitata per i 50 anni di Porsche Design

Porsche Design, la divisione speciale dell’azienda tedesca che si occupa della creazione di accessori di lusso del noto marchio automobilistico festeggia i 50 anni di attività. Per celebrare al meglio questo importante traguardo è stata realizzata la nuova Porsche 911 Edition 50 Years Porsche Design, edizione limitata in soli 750 esemplari abbinati ad un esclusivo orologio Chronograph 1 – 911 50 Years of Porsche Design.

Sapore vintage

Dal punto di vista stilistico, la 911 Edition 50 Years Porsche Design sfoggia una livrea di colore nero abbinata alla barra Targa in Satin Platinum, inoltre non mancano i loghi Porsche Design sulle fiancate e il badge che identifica l’edizione speciale nella zona posteriore. L’effetto scenico viene completato dalla presenza delle pinze freni con finitura nera lucida e dai cerchi in lega specifici, rispettivamente da 20 pollici all’anteriore e da 21 al posteriore.

Ricca dotazione di serie

Anche l’abitacolo è stato personalizzato di tutto punto: i sedili hanno un motivo a scacchi dal chiaro sapore vintage e sono impreziositi da poggiatesta con logo Porsche Design, mentre le cinture di sicurezza sono in grigio ardesia.

Le altre novità riguardano l’indicatore centrale sul volante GT Sport in grigio ardesia, il badge numerato sul cruscotto e il coperchio della console centrale con la firma di Ferdinand Alexander Porsche, fondatore della divisione Porsche Design. La ricca dotazione di serie comprende i sedili sportivi adattivi, il pacchetto Sport Chrono e il già citato orologio Porsche Design Subsecond Clock con lancetta dei secondi rossa.

Meccanica invariata

La 911 Targa 4 GTS sfrutta il noto propulsore sei cilindri 3.0 litri biturbo da 473 CV e 569 Nm di coppia. Scaricati sulla trazione integrale tramite l’uso del cambio doppia frizione a otto rapporti, anche se come opzione troviamo anche il manuale a sette rapporti.