Un viaggio di quattro ore, 400 chilometri di strada e una grande incognita: è così che Liam Roberts, noto YouTuber di Sydney, ha deciso di recuperare un Toyota Land Cruiser del 1998 trovato online. Questo veicolo, rimasto fermo per ben sei anni, rappresentava una vera sfida, ma la sua fama di SUV affidabile ha spinto Roberts a tentare l’impresa.

Toyota Land Cruiser: qualche ostacolo

Nonostante le condizioni critiche riportate nell’annuncio, il cuore del veicolo ha dimostrato la sua forza. Con carburante vecchio di sei anni, il robusto motore 4.5 litri a sei cilindri in linea si è avviato al primo tentativo. Un risultato straordinario per un veicolo che, al momento del lancio, vantava 212 cavalli, anche se probabilmente alcuni di questi si sono persi nel tempo.

Tuttavia, non tutto è andato liscio. Il primo ostacolo è stato l’interno del veicolo, caratterizzato da un odore insopportabile, probabilmente dovuto alla presenza di batteri. Una semplice pulizia potrebbe non essere sufficiente a risolvere il problema. Durante il viaggio di ritorno, inoltre, si è verificato un guasto all’alternatore dopo soli 50 miglia, costringendo Roberts a fermarsi e affrontare ulteriori difficoltà prima di riuscire a portare il veicolo a casa.

Nonostante questi imprevisti, Roberts si è detto ottimista: “Per essere onesti, è stato più veloce e semplice di quanto mi aspettassi. Ovviamente c’è del lavoro da fare, ma non ci sono problemi insormontabili“. Questa esperienza non fa che confermare la reputazione del Land Cruiser come un veicolo praticamente indistruttibile. Pochissimi modelli possono vantare la capacità di avviarsi dopo anni di inattività senza nemmeno dover sostituire il carburante.

Un motore indistruttibile

Il motore resistente e la straordinaria affidabilità del Toyota Land Cruiser continuano a stupire gli appassionati di fuoristrada. Dai modelli più datati a quelli più moderni, questo SUV si è guadagnato un posto speciale nel cuore degli amanti dell’avventura, grazie alla sua capacità di affrontare le condizioni più estreme. Anche in questa occasione, il Land Cruiser del 1998 ha dimostrato perché è considerato uno dei veicoli più longevi e robusti mai costruiti.