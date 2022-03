Un anno dalla morte di Sabine Schmitz, la regina del Nurburgring

Sabine Schmitz è morta un anno fa, prematuramente per il cancro e all’età di 51 anni. Uno dei volti più celebri del motorsport, era stata soprannominata la “Regina del Nurburgring” per aver guidato circa 1.200 giri all’anno sulla pista tedesca. La Schmitz è stata una pilota di auto da corsa e personaggio televisivo che ha guadagnato fama internazionale anche dopo la sua personale apparizione a Top Gear.

Protagonista di Top Gear

Sabine ricevette molta popolarità quando lei e Richard Hammond hanno tentato di battere un tempo sul giro stabilito da Jeremy Clarkson sul famigerato “Inferno Verde” del Nurburgring, in Germania. Mentre Clarkson aveva stabilito un tempo di 10 minuti su una Jaguar Type-S, Sabine e Richard decisero di attaccare il ring con un Ford Transit Van quasi di serie.

Per riferimento, una BMW M2 Competition gira con un tempo di circa 7 minuti e 52 secondi. Con appena 136 cavalli e un’accelerazione da 0-100 km/h che si registra in 21 secondi, sembrava impossibile che il van si avvicinasse anche minimamente alla Jaguar, ma con la sua abilità Sabine ha quasi sfiorato l’impresa. Sfortunatamente, anche dopo diversi tentativi, il furgone sarebbe arrivato soltanto a otto secondi dalla Jaguar, tutto sommato un’autentica vittoria per Sabine.

I ricordi

Sabine si è guadagnata un posto nella storia del motorsport, quando nel 1996 è diventata la prima donna a vincere la 24 ore del Nurburgring. Impresa ripetuta di nuovo nel 1997, entrambe le volte con una BMW M3 Gruppo N. La Schmitz ha attirato l’attenzione del pubblico di massa quando ha iniziato a utilizzare uno dei due “ring taxi”, cioé delle BMW M5 leggermente modificate per l’uso in pista. Il suo talento era riconosciuto da tutti, ancora adesso le sue performance sullo storico tracciato teutonico sono uno degli eventi maggiormente cliccati su YouTube e sono uno spettacolo che ricorderemo con nostalgia.