La sportiva di Toyota e Suzuki che sfiderà la Mazda MX-5

Più di un anno fa Toyota aveva presentato un ambizioso piano strategico. Una tabella di marcia che prevede il lancio né più né meno di 30 nuovi veicoli elettrici. Alcuni di questi lanci commerciali si concretizzeranno in vista del 2030. E una parte molto importante di questa offensiva di prodotti EV è stata anticipata attraverso una serie di concept car. Una di loro ha particolarmente catturato l’attenzione del pubblico: la concept Toyota Sports EV. E le speculazioni attorno a questo progetto non hanno tardato ad arrivare. All’epoca si discuteva della possibilità che questa concept car si sarebbe trasformata nell’erede, spirituale e a batterie s’intende, della Toyota MR2.

Sviluppata tra Toyota e Suzuki

Ora il tempo è passato e non ci sono notizie sull’ipotetica versione di serie della Toyota Sports EV Concept. Tuttavia alcune informazioni dal lontano Giappone mostrano che la Casa Giapponese sta lavorando a una nuova auto sportiva, anche se si tratterebbe di un progetto abbastanza diverso da quello che è stato raccontato fino ad oggi. Un progetto che vedrà la luce grazie ad un’alleanza strategica.

Motore centrale e sistema Mild Hybrid

Toyota e Suzuki, insieme a Daihatsu, starebbero infatti sviluppando una questa nuova vettura sportiva. I primi rapporti tra le Case asiatiche hanno messo la Mazda MX-5 nel mirino. Sarebbe la rivale, come piccola sportiva accessibile, da battere. Sarà equipaggiata con un motore a benzina a tre cilindri turbo da 1,0 litri, montato in posizione centrale e con, presumibilmente, una potenza di 120 CV e 200 Nm di coppia massima. Il powertrain, però, disporrà di una potenza extra generata dall’elettrificazione, nello specifico con una tecnologia Mild Hybrid (MHEV) per mantenere basso il consumo di carburante e migliorare le prestazioni.

Una sportiva leggera ed efficiente

Insomma, si tratterà di un’auto sportiva leggera. Il peso sarà di circa 1.000 chilogrammi e si prevede che sarà più grande delle già citate MR2 e MX-5. Misurerà infatti circa 4,2 metri in lunghezza. Suzuki si occuperà dello viluppo della parte meccanica, mentre le sospensioni e gli altri componenti saranno curati da Toyota. Si ipotizza anche con un design influenzato dalla Daihatsu Copen.